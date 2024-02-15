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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ربطت الإيشارب فى مروحة السقف.. فتاة تحاول التخلص من حياتها شنقا بدمياط

دمياط
دمياط

استقبلت مستشفى دمياط العام منذ قليل، فتاة فى العقد الثانى من العمر، بعد محاولتها إنهاء حياتها شنقا بواسطة ربطة الحجاب "ايشارب" تم ربطه فى مروحة السقف ووقفت فوق كرسي خشبي وادارت المروحة الا ان الايشارب تمزق وسقطت أرضا بحالة صحية سيئة.

شهدت منطقة السنانية بدمياط واقعة مأساوية عندما حاولت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما على شنق نفسها بعد أن ربطت ايشارب بمروحة السقف وقامت بنشغيلها بقصد إنهاء حياتها الا ان سرعة المروحة أدت إلى تمزق الايشارب وسقوط الفتاة من أعلى الكرسى.

تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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