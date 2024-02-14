الأوبرا تكشف تفاصيل انسحاب محمد الحلو من حفل 100 سنة غنا

اصدرت دار الأوبرا المصرية بيانا بشأن اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة فى الحفل الأول من مشروع 100 سنة غنا أكدت خلاله أن الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين المطرب الكبير محمد الحلو وقائد الأوركسترا الخاص بالمطرب الكبير علي الحجار المايسترو هشام جبر الذي قام بإعادة توزيع المؤلفات المقدمة في الحفل.

وشددت دار الأوبرا المصرية أنها ليست طرفا فى هذا الخلاف وليس لها أي صلة به متابعة أن أبوابها مفتوحة دائما لجميع المبدعين والفنانين.

وأعلن المطرب محمد الحلو عدم مشاركته فى أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا الذى يقام مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ونشر الحلو فيديو له أعرب فيه عن استيائه بسبب عدم قيامه بالبروفات الخاصة للحفل، مؤكدا أنه حضر إلى مكان البروفة مساء أمس الثلاثاء وكان من المفترض أن يقوم بعمل بروفة على أغنية لا مش أنا اللى أبكي للراحل محمد عبد الوهاب، واكتشف الحلو أن الطبقة التى يقدمها الأوركسترا طبقة “واطية جدا” يطلق عليها الطبقة النسائية فطلب من المايسترو هشام جبر تغيير الطبقة إلا أنه رفض تغييرها.

وأضاف الحلو أنه ظل متواجدا فى مكان البروفة حتى الساعة الواحدة صباحا إلا أن أعضاء الفرقة أصيبوا بالإرهاق الشديد بسبب كثرة البروفات ورفضوا عمل بروفة الأغنية التى يقدمها على المسرح وهو ما أدى إلى اعتذاره عن المشاركة مساء اليوم.