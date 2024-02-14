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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة عيد الحب.. روبي تطرح أحدث أغانيها «لو يرجع»

روبي
روبي

طرحت الفنانة روبي، منذ قليل، أحدث أغانيها، بعنوان “لو يرجع”، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بمناسبة عيد الحب، الذي يوافق اليوم، 14 فبراير.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع هشام البنا.

3 ساعات متواصلة

حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. 

الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، 

وحلت في المرتبة الثانية في كل من دول "الكويت والسعودية والأردن" وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول 30 أغنية رواجا على يوتيوب، وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية.

أغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

روبي 3 ساعات متواصلة لو يرجع الفنانة روبي

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