حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
هاني حسين

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر من التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء .

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء متابعة سير العملية الانتخابية، :"  تم استئناف الاعمال في كافة اللجان الفرعية في الجولة الأولى من انتخابات النواب بالداخل بعد ساعة الراحة".

أضاف أحمد بنداري:"  الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها وكافة المواطنين المتواجدين في جمعيات الانتخاب سوف يدلون بأصواتهم ولا قلق من هذا الأمر ".

تابع أحمد بنداري:"محدش هيقفل اللجنة إلا لما تدلي بصوتك وده حقك السياسي".

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصوته.

