حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر من التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء .

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء متابعة سير العملية الانتخابية، :" تم استئناف الاعمال في كافة اللجان الفرعية في الجولة الأولى من انتخابات النواب بالداخل بعد ساعة الراحة".

أضاف أحمد بنداري:" الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها وكافة المواطنين المتواجدين في جمعيات الانتخاب سوف يدلون بأصواتهم ولا قلق من هذا الأمر ".

تابع أحمد بنداري:"محدش هيقفل اللجنة إلا لما تدلي بصوتك وده حقك السياسي".

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصوته.