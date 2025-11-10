بعد الراحة.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب بالجيزة

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة الطالبية والعمرانية اقبال كثيف من الشباب والسيدات بعد انتهاء فترة الراحة، للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ التي انطلقت اليوم في الداخل، في أجواء من الحماس والانضباط الوطني.

وأعرب الناخبون عن حرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدين دعمهم للمسار الديمقراطي واستقرار الدولة المصرية.

وشهدت اللجان انتظامًا تامًا في سير العملية الانتخابية وسط تأمين كامل من قوات الشرطة، وتيسير سبل الدخول والخروج للناخبين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي هذه المشاركة الواسعة تأكيدًا على وعي أبناء دائرة الطالبية والعمرانية بأهمية صوتهم ودورهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.