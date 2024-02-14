وكيل خطة النواب: وزارة البترول لا يعمل بها إلا موظف و550 منتدبي شركات

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أنه أثناء مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لفت انتباهه بند أجور وزارة البترول والذي يبلغ ١٤٤ ألف للوزارة كلها وفوجئت بأن الوزارة لا يعمل بها إلا موظف واحد و٥٥٠ موظف منتدبين من الشركات إلى الوزارة.

السبب التخفيف عن الموازنة العامة

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن رد وكيل عام الوزارة أن السبب التخفيف عن الموازنة العامة للدولة مؤكدا أن هذا ليس تخفيف وانما هروب من القواعد والقوانين التي تحكم عمليات الأجور في الجهات الحكومية.

وأشار أنه تم المطالبة بتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة وبيانات المنتدبين من الشركات وبيانات الأجور وتواريخ الانتداب وتواريخ التكليف وأنه يتم مراجعة جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية منذ شهرين وأنه لم يشاهد مثل هذه الحادثة من قبل.