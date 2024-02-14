عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موقف تعطيل الدراسة غدًا بمدارس القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

سقوط أمطار على القليوبية
سقوط أمطار على القليوبية

نفى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تعطيل  الدراسة غدًا بالمحافظة بسبب الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورياح، مشيرًا إلى أنه لا تعطيل للدراسة حيث إن الأوضاع الجوية مُستقرة بالمحافظة حتى الآن.
وتعرّضت عدد من قرى محافظة القليوبية، اليوم لأمطار خفيفة ومتوسطة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو الشوارع .
ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جميع الأجهزة المعنية بغرف العمليات في المحافظة بالتواجد على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.
وطالب محافظ القليوبية، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

القليوبية الحركة المرورية الطرق الرئيسية أمطار غزيرة ورياح تجمعات مياه الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بمراكز شباب القليوبية للتحقيق

القليوبية تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

تعليم القليوبية يطلق مبادرة "احمي نفسك إلكترونيا" للمراحل التعليمية

تعليم القليوبية يفوز بالمركز الأول فى بطولة كرة السلة للألعاب الجماعية للمرحلة الابتدائية

المشدد 10 سنوات لنجار مسلح بتهمة حيازة مواد مخدرة بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المنشآت الطبية بشبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

المشدد 5 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

استمرار البحث عن جثة الطـ.فلة مي بترعة الإسماعيلية في القليوبية

ترشيحاتنا

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

الذهب يستقر عالميا قرب أدنى مستوياته في شهرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ