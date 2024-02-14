موقف تعطيل الدراسة غدًا بمدارس القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

نفى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غدًا بالمحافظة بسبب الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورياح، مشيرًا إلى أنه لا تعطيل للدراسة حيث إن الأوضاع الجوية مُستقرة بالمحافظة حتى الآن.

وتعرّضت عدد من قرى محافظة القليوبية، اليوم لأمطار خفيفة ومتوسطة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو الشوارع .

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جميع الأجهزة المعنية بغرف العمليات في المحافظة بالتواجد على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وطالب محافظ القليوبية، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.