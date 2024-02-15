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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بتمثيل حماس عبر محكمة العدل الدولية‎

أرشيفية
أرشيفية

اتهمت إسرائيل، الأربعاء، جنوب أفريقيا بالاستمرار في تمثيل وخدمة حركة حماس الفلسطينية، عبر محكمة العدل الدولية من خلال طلباتها التي تقدمها وكان آخرها الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أحدث طلب قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية ضد هجوم إسرائيلي محتمل على رفح يخدم حركة حماس ويمثل محاولة لمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وطلبت جنوب أفريقيا، الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية النظر في ما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين، بحسب "رويترز".

وقالت إسرائيل إنها تخطط لتوسيع هجومها البري إلى رفح، التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني هرباً من الهجوم الذي دمر معظم أنحاء قطاع غزة، منذ أن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال ليئور حياة المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تواصل جنوب أفريقيا تمثيل مصالح منظمة حماس الإرهابية وتحاول حرمان إسرائيل من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها ومواطنيها".

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في قضية تقدمت بها جنوب أفريقيا.

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