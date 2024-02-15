بعد تسبب صلاح في معاقبة مشجع إيفرتون.. إعلامي شهير: تعلم الأدب

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على معاقبة أحد مشجعي كرة القدم بالمنع من حضور المباريات لمدة 3 سنوات، بسبب إساءته لـ محمد صلاح.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : "دي العقوبات اللي بتعلم الأدب".



وقررت محكمة سيفتون الجزئية في إنجلترا، معاقبة أحد مشجعي كرة القدم بالمنع عن حضور المباريات لمدة 3 سنوات، بسبب إساءته لـ محمد صلاح قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أفادت بأن نادي اتحاد جدة السعودي عاد للتفاوض مرة أخرى مع ليفربول لضم محمدصلاح نجم منتخب مصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد اعلان كلوب رحيله نهاية الموسم.

وهذه المرة عرض اتحاد جدة يعتبر الأكبر في التاريخ وفقا لشبكة “ذا أثلتيك” الإنجليزية، فالمبلغ المالي الذي يعرضهالاتحاد 235 مليون يورو.