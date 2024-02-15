تسليم محلات السوق الحضاري للمستفيدين في مركز الفرافرة بتكلفة 3.8 مليون جنيه

شهد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تسليم المستفيدين محلات السوق الحضاري بمدينة الفرافرة، والذين انطبقت عليهم شروط، وذلك بعد أن تم إجراء قرعة علنية علي الأنشطة التي تقدم إليها أكثر من مواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة العمل علي توفير فرص عمل للشباب أبناء المركز.



وأكد رئيس المركز أنه قد تم مراعات تنوع الأنشطة داخل السوق بين ( خضروات وفاكهه - جزارة - تمور - علافة - ملابس - ومأكولات - ومستحضرات تجميل -دواجن- أسماك وأنشطة أخري).

مشيرا إلي أن مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة، والذى تم الانتهاء من الإنشاءات به وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائى منشأ على مساحة 2456 متر مربع، بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه، ويضم 32 وحدة تجارية وتم تنفيذه تحقيقًا لرؤية الدولة فى القضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضارى العام بمختلف المناطق.



وفى سياق آخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، اليوم الخميس، ندوة تعريفية نظمها المركز حول آليات تدعيم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير قروض ميسرة من خلال بناء وتنمية القرية بالمركز.



وخلال الندوة أكد الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى رفع المستوى الاقتصادى للأسرة، والمساهمة فى القضاء على البطالة والعديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى.



كما استعرض الإجراءات والشروط المطلوبة لتمويل المشروعات المتنوعة التي تقوم بناء وتنمية القرية بتوفير التمويل،اللازم لها وفقا للشروط الخاصه بها.





ومن جانبها، قامت بوسي يوسف محمد مدير بناء وتنمية القرية بالمركز بشرح مفصل لأنواع القروض التى يتيحها الصندوق بفائده 6%، مشيرة الي الشروط اللازمة للحصول علي قروض صغيره ومنها، أن يكون سن المتقدم للمشروع من 21 إلى 55 عاما، بالإضافة إلى وجود ضامن موظف وبطاقة رقم قومى سارية وما يثبت مكان إقامة المشروع سواء عقد إيجار أو ملك ودراسة جدوى مبسطة للمشروع.