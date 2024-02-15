الغد: توجيه اللجان بضرورة الانتهاء من تجهيز رؤية الحزب أمام الحوار الوطني

عقد حزب الغد جلسة خاصة لقيادات الحزب بناء على طلب رئيس الغد ، أكد فيها المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، أن الغد يؤيد جميع الرؤى و الإجراءات والخطوات الرئاسية و الحكومية للتعامل مع الأزمة الإقتصادية الحالية ويدعهما أيضا.

وقال مويى إنه وضع شخصيا أفكارا اقتصادية محددة مدروسة ومكتوبة للمساهمة فى دعم الدولة ومساندة الرئيس والحكومة فى الأزمة الإقتصادية الحالية ، وأن على حزب الغد أن يقوم بدوره فى هذا الشأن

وطالب موسى جميع لجان الحزب وبخاصة اللجنة الاقتصادية ، وممثلوا الحزب بالتنسيقية ايضا بضرورة الانتهاء من وضع الافكار التى قد تخدم الدولة فى هذه الظروف الصعبة، وسرعة اعداد ورقة المقترحات المجمعة بإسم الحزب.

حضر اللقاء نواب رئيس الغد ومساعدوه ورؤساء لجان الحزب وكبار ممثلى الحزب بالتنسيقية وأمين الشباب المركزى وأمينة المرأة المركزية.