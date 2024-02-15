وزير النقل: إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خط الفردان - بئر العبد تعطل بسبب الانفلات الأمني بعد عام 2011، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن سيناء جزء عزيز من التراب المصري، مؤكدا أنه عملنا على ربط سيناء بالوادي بمشروع الأنفاق.

ميناء شرق بورسعيد

وتابع وزير النقل، أن الرئيس السيسي أمر بإنشاء كوبري جديد على قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن خط الفردان يربط ميناء شرق بورسعيد بقناة السويس وسيناء.

