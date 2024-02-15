لقب بطبيب الإنسانية.. مصطفى بكري ينعى مصريا عمل بالسعودية 40 عاما

نعى الإعلامي مصطفى بكري، الطبيب المصري الدكتور حسن محمد سعيد، والذي عمل في مجمع طبي في الطائف بالسعودية لمدة 40 عاما وتنقل في العديد من المناصب الطبية، مشيرا إلى أنه كان معروف بمهارته المختلفة وأخلاقه العالية ولقب بطبيب الإنسانية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الطبيب المصري كان يعمل على متابعة حالات المصريين من الفقراء بالمملكة، وكان يصرف لهم العلاج بالمجان.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الطبيب المصري، نال من الصحافة السعودية والسعوديين تقديرا كبيرا لجهوده على مدار 40 عاما.