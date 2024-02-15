مصطفى بكري: الأوضاع الأمنية والإنسانية في رفح تنذر بكارثة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأوضاع الأمنية والإنسانية في رفح ينذر بكارثة، ومصر حذرت مما يحدث، وقامت بالتواصل مع كافة قادة العالم، أخرهم زيارة الرئيس التركي والرئيس البرازيلي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العالم لم يتحرك بالرغم من المشاهد المأساوية في قطاع غزة، وإستهداف النساء والأطفال

حرب الإبادة الإسرائيلية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ضعف الموقف الاقليمي والدولي سبب رئيسي في تفاقم أزمة غزة يجب أن يتوحد العالم لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.