نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: 22 مليار برميل احتياطي في خليج السويس

أكد المهندس ماجد عبدالحليم، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن التكنولوجيا الحديثة، تمثل عاملا مهما في الوصول إلى الأعماق والتضاريس الصعبة في الاكتشافات البترولية، مشيرا إلى أنه لا يوجد منطقة في مصر ليس بها أملا للوصول إلى الاكتشافات البترولية.

وقال ماجد عبد الحليم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن منطقة خليج السويس بها 22 مليار برميل احتياطي لم يتم الكشف عنها، مؤكدا أن البحر الأحمر من المناطق التي يمكن أن يكون بها اكتشافات.

وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن ما تم اكتشافه من غاز وبترول في مصر، يقل كثيرا عن ما سيتم اكتشافه في المستقبل.