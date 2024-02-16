تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من خلايا رعدية عملاقة تؤثر على طقس الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد من خلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد، كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقى السواحل الشمالية.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، وتستمر هذه الأجواء الماطرة خلال فترات الليل حتى من اليوم الجمعة.

وتعاني محافظات مصر من حالة طقس غير مستقرة نتج عنها صدور قرار بتعليق الدراسة في عدد من المحافظات أمس الخميس.



وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من طقس مائل للبرودة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، على أن يكون باردًا على السواحل الشمالية الغربية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد) على فترات متقطعة.



كما توقع خبراء هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 أكتوبر 17 09

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 18 11

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 10

دمياط 18 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 22 13

نخل 18 08

كاترين 10 03

الطور 21 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 11

السلوم 15 09

سيوة 17 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

الشلاتين 27 17

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 19 06

أسيوط 20 07

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

الوادي الجديد 20 06

أبوسمبل 20 09