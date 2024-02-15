تشمل القاهرة .. الأرصاد: اليوم ذروة الموجة المتقلبة وأمطار غزيرة بالمحافظات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية وتحديدا ( الإسكندرية _ سيد عبد الرحمن_ العلمين_ مطروح ).

يصاحب ذلك خلال حالة الطقس سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.

وقالت هيئة الأرصاد، عن الطقس اليوم إنه ️من المتوقع أن تتقدم فرص الأمطار لتشمل ( البحيرة وكفر الشيخ ) مع تقدم الوقت. مشيرة إلى أن جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد يعاود عليهم فرص الأمطار مره أخرى خلال الساعات القادمة.

كما تظهر السحب الممطرة على خليج السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط للأمطار وتصل إلى حد السيول.

الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد، إن سيطرة المنخفض الجوي مستمرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، ️يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

️وتستمر هذه الأجواء المسيطرة في الطقس اليوم، خلال فترات الليل حتى اليوم الخميس، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم.



وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه ️اعتبارا من الساعات القليلة القادمة تكون القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، يصاحبها استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

️وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل اليوم الخميس.

وحول درجات الحرارة المتوقعة أن تسجل خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 19 للعظمى والصغرى 10 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجة

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجة