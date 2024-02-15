تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

تتعرض مدن ومحافظات الجمهورية لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بحسب الأرصاد نتيجة سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى غد الخميس، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، غدا ️القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا .

تعطيل الدراسة

وأعلنت محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر والبحيرة تعطيل الدراسة رسميا اليوم بسبب سوء الطقس لحماية الطلاب.

تقلوا الهدوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة وحتى السبت المقبل وفرص سقوط الأمطار.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من أمس شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

ذروة التقلبات الجوية

وأشارت إلى أن غدا الخميس يشهد ذروة التقلبات الجوية ومتوقع سقوط أمطار على كافة الأنحاء وزيادة كميات الأمطار لتكون غزيرة مع حبات البرد ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لا سيما في محافظات الوجه البحري مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، مضيفة أن ذروة التقلبات الجوية تستمر حتى الجمعة بكميات أمطار أقل من الخميس، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في الأماكن المفتوحة.

أمطار غزيرة

وحذرت الدكتورة منار غانم، المواطنين في محافظات مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيح والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ من سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، كما أن كميات الأمطار في المحافظات الداخلية لن تكون قليلة ستكون أمطار متوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من شمال سيناء وجنوب سيناء ويمكن أن تصل لحد السيول في بعض المناطق بجنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر، مضيفة أن تحسن الأحوال الجوية سيكون اعتبارا من السبت المقبل في شمال البلاد ومعظم المحافظات.

وأهابت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والقيادة بحذر وبهدوء غدا لسوء الأحوال الجوية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لافتة أن محافظتي الإسكندرية ومطروح قررت تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية.

الثلوج

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثرية على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين

ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :



العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 18 10

دمياط 18 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 19 13

نخل 18 08

كاترين 12 03

الطور 20 12

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 13

الاسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 09

السلوم 16 08

سيوة 17 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 13

الشلاتين 28 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 19 10

بني سويف 19 10

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 22 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 10

الوادى الجديد 23 06

أبوسمبل 24 09

