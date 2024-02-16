محافظ بورسعيد: التعاون مع النواب للارتقاء بمستوى حياة المواطنين

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، كما التقى حسن عمار عضو مجلس النواب، بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار لقاءاته المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن.

واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد مع النائبين حسن عمار وعاطف علم الدين، واستمع محافظ بورسعيد لعدد من الموضوعات التى استعرضها النائبين.

محافظ بورسعيد يستقبل نائبي الشيوخ و النواب 1000260906 1000260903 1000260900 1000260897

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورسعيد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.