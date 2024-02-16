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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: التعاون مع النواب للارتقاء بمستوى حياة المواطنين

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل نائبي الشيوخ و النواب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، كما التقى حسن عمار عضو مجلس النواب، بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار لقاءاته المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن.

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واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد مع النائبين حسن عمار وعاطف علم الدين، واستمع محافظ بورسعيد لعدد من الموضوعات التى استعرضها النائبين. 

محافظ بورسعيد يستقبل نائبي الشيوخ و النواب

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وأكد محافظ بورسعيد، أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورسعيد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.

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