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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن: المساعدات المصرية لغزة 60% من الإغاثة العالمية

صدى البلد

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  "ماراثون من أجل غزة" من محمية وادي دجلة بالمعادي، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجموعة كبيرة من الشخصيات العامة.
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ويأتي الماراثون في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة، حيث يجمع الماراثون المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، ووصل عدد المشاركين على جمع التبرعات من خلال حملات توعوية وتشجيعية تم تنظيمها قبل وأثناء الماراثون، حيث تم بالفعل جمع عدد من التبرعات لتجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية مكونة من 50 شاحنة، تم إطلاقها من موقع الفعالية، كما تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال وأنشطة ثقافية لتعزيز الروح الإيجابية والتضامن بين المشتركين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الماراثون الخيري رسالة دعم من الشباب المصري للأشقاء في قطاع غزة، خاصة أن مصر دائما تساند وتدعم القضية الفلسطينية، موضحة أن الجهود المقدمة من جانب الدولة المصرية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وصلت إلى حوالي 200 ألف طن تم شحنهم وإيصالهم إما بالطريق البري أو الجوي أو البحري.

وأشادت القباج بجهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة والتجهيزات اللوجستية والتوسع في سلاسل الإمداد ونشر المخازن على مستوى الجمهورية للتحقق من كفاية وكفاءة تخزين وتوريد كافة أنواع الإمدادات سواء المقدمة من مصر أو المنظمات الأممية الدويلة أو الواردة من حوالي 37 دولة، علما بأن نصيب المساعدات المصرية احتل المركز الأول بنسبة تخطت 60 % من المساعدات.

كما أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي وقدمت الشكر كذلك على الجهود المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدعم المقدم الأشقاء في قطاع غزة وكذلك جهود المجتمع المدني المصري

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الفلسطينيين في قطاع غزة المجلس القومى لحقوق الإنسان

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