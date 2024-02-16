مساج القدم يخلصك من الآلام نهائيا.. إليك أفضل التمارين

يعانى الكثير من الأشخاص من آلام القدم بسبب كثرة الوقوف أو ارتداء الأحذية غير المريحة أو السير لمسافات طويلة وغيرها الكثير من العوامل التى تجعل الانسان يشعر بالألم ولا يستطيع الوقوف على قدميه.

ويفكر الأشخاص فى استخدام طرق عديدة للتخلص من آلام القدم، ولكن هل تعلم أن المساج يمتلك تأثير مذهل فى التخلص من هذا النوع من الألم.

وفقا لما جاء فى موقع كلية الطب بجامعة هارفارد نعرض لكم أهم أنواع المساج التى تخلصك من آلام القدم.

أهمية مساج القدم



عندما تفكر في التدليك، قد تفكر في تدليك الرقبة أو الظهر لكن ما لايعلمه كثيرون أن مساج القدم المنتظم يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتحفيز العضلات، وتقليل التوتر، وغالباً ما يخفف الام القدم، كما أنه يوفر لك الوقت لفحص قدميك، مما يتيح لك الفرصة لملاحظة المشكلة قبل أن تتفاقم.

الام القدم

كيفية عمل مساج القدم

اجلس على كرسي مريح

اثنِ ساقك اليسرى وأرح قدمك اليسرى برفق على فخذك الأيمن.



صب بعض غسول الجلد أو الزيت في يدك

افركه بلطف على قدمك وقم بتدليك قدمك بالكامل - أصابع القدم والقوس والكعب.



قم بتدليك أعمق

اضغط على مفاصل يدك اليمنى في قدمك اليسرى اعجن قدمك كما تفعل الخبز أو قم بتمرين الجلد والعضلات عن طريق الإمساك بالقدم بكلتا يديك والضغط بإبهامك على الجلد.



باستخدام يديك

اسحب أصابع القدم للخلف وللأمام أو بعيدًا عن بعضها وهذا يمتد بلطف العضلات تحتها وكرر على القدم الأخرى.



يمكنك شراء أجهزة التدليك من الصيدليات المحلية أو المتاجر الصحية وابحث عن بكرات القدم خيث يمكن أن توفر هذه الأجهزة تدليكًا سريعًا للقدمين في المنزل أو في العمل واخلع حذائك ولف قدميك على أجهزة التدليك للحصول على انتعاش سريع.