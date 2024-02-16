جمال الطبيعة.. معرض فني لقصور الثقافة بالإسماعيلية

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية معرضا فنيا بعنوان "جمال الطبيعة"، ضمن الفعاليات الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

افتتح المعرض شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية بحضور نخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين، وتضمن 60 لوحة فنية للمشاركين من مختلف الأعمار في مجالات الطبيعة الصامتة، التصوير الزيتي، الزخارف الإسلامية، بالإضافة إلى مجموعة من المشغولات اليدوية، ولوحات مكتوبة بالخط العربي وأخرى بتقنية الديكوباج.

كما اشتمل المعرض على قسم خاص بالأعمال الفنية نتاج ورش مرسم الطفل، واختتمت فعالياته بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، أقام قسم الفنون التشكيلية بالفرع محاضرة بعنوان "زخارف الفن القبطي" تحدثت خلالها الفنانة ماريان مجدي، عن الفن القبطي وتاريخ ظهوره، وأهم خصائصه والرموز المستخدمة فيه ومنها الهندسية، النباتية، والحيوانية وغيرها.

واختتمت المحاضرة بالحديث عن أشكال هذا الفن وهي "الأيقونات والمنمنمات والفريسكو"، والتي يتم استخدامها في ابتكار المشغولات اليدوية وتزيين أعمدة وأبواب الكنائس.