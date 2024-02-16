شاهد| غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

حصل صدى البلد على صور من غرفة ملابس النادي الأهلي قبل خوض لقاء شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أعلنت القناة الجزائرية العمومية عبر النايل سات، التي كانت تبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 مجانًا، عن نقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت القناة الجزائرية إعلانًا يؤكد نقل المباراة بشكل رسمي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات:

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة الفضائية الجزائرية على استرا:

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: استرا.

قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد:

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

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