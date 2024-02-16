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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحث على وقف مؤقت لإطلاق النار في محادثات مع نتنياهو

صدى البلد

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة أنه أجرى "محادثات موسعة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة. وخلال هذه المناقشات، أكد بايدن على ضرورة وقف مؤقت لإطلاق النار لتسهيل إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

وقال بايدن: "ما زلت آمل أن يتم ذلك، وفي هذه الأثناء... آمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء". وأضاف "لذلك أتوقع أن ذلك لن يحدث. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لإخراج هؤلاء الرهائن".

وأعرب بايدن عن "أمله وتوقعه" في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار. وأضاف: "يتم التفاوض على الاتفاق الآن، وسنرى إلى أين سيقودنا".

وفيما يتعلق بالتفاعلات الأمريكية مع إسرائيل، ذكرت شبكة CNN سابقًا أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا لنظرائهم الإسرائيليين على التحدي الذي يشكله ما يقدر بنحو 1.3 مليون فرد موجود حاليًا في مدينة رفح الجنوبية. ويفتقر هؤلاء الأفراد إلى مواقع بديلة للبحث عن ملجأ، خاصة تحسبا لهجوم بري وشيك. وتشكك إدارة بايدن في جدوى توجيهات نتنياهو بشأن "إجلاء السكان" من رفح قبل تدخل القوات الإسرائيلية.

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