عضو بـ«زراعة النواب»: منظومة الكارت الذكي تعيد للفلاح هيبته

أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرار وزارة الزراعة بإدراج جميع الأراضي الزراعية في منظومة كارت الفلاح، نهاية يونيو 2024؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف النائب إبراهيم الديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على الحفاظ على حقوق الفلاح المصري، وهناك تغيرات ملموسة في حصول الفلاحين على حقوقهم، مشددا على ضرورة أن تشمل منظومة كارت الفلاح توريد السماد، كما سيتم مراجعة جميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية لكشف الحيازات الوهمية منع التلاعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة جدا في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيدا بجهود الحكومة للتحول الرقمي في مجال الزراعة وضبط توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.