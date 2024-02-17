ميرنا وليد صحفية في مسلسل تعويذة رشيدة .. فيديو

كشفت الفنانة ميرنا وليد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل تعويذة رشيدة والذى سيتم عرضه في الفترة المقبلة، وكشفت أن دورها في المسلسل سيكون صحفية، تتعرض لحادث وتتغير حياتها بشكل كامل .

وحول بداياتها الفنية قالت الفنانة ميرنا وليد إن دراستها في المعهد العالي للسينما عطلتها كثيرا عن أدوار عديدة؛ بسبب الدراسة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: كنت بشتغل في الإجازة، ومسلسل سيف الدولة الحمداني من أفضل الأعمال المحببة إلى قلبي؛ لأنه حصد جائزة أفضل عمل، وحصدت بشكل شخصي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم رومانسى

حول مشاركتها في فيلم الورقة الثالثة، علقت ميرنا وليد قائلة: هو فيلم فرنسي - مصري، من إنتاج منى خضري، تم الانتهاء منه والتصوير كان في فرنسا بالكامل، وخلال أسبوع فقط سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة به.