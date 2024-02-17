عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميرنا وليد صحفية في مسلسل تعويذة رشيدة .. فيديو

الفنانة ميرنا وليد
الفنانة ميرنا وليد

كشفت الفنانة ميرنا وليد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل تعويذة رشيدة والذى سيتم عرضه في الفترة المقبلة، وكشفت أن دورها في المسلسل سيكون صحفية، تتعرض لحادث وتتغير حياتها بشكل كامل .

وحول  بداياتها الفنية قالت الفنانة ميرنا وليد إن دراستها في المعهد العالي للسينما عطلتها كثيرا عن أدوار عديدة؛ بسبب الدراسة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: كنت بشتغل في الإجازة، ومسلسل سيف الدولة الحمداني من أفضل الأعمال المحببة إلى قلبي؛ لأنه حصد جائزة أفضل عمل، وحصدت بشكل شخصي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم رومانسى

حول مشاركتها في  فيلم الورقة الثالثة، علقت ميرنا وليد قائلة: هو فيلم فرنسي - مصري، من إنتاج منى خضري، تم الانتهاء منه والتصوير كان في فرنسا بالكامل، وخلال أسبوع فقط سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة به.

الإعلامية شيرين سليمان الفنانة ميرنا وليد القاهرة السينمائي برنامج سبوت لايت جائزة افضل ممثلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أول تعليق من شوبير بعد تعادل الأهلي وشباب بلوزداد في «دوري الأبطال»

ترشيحاتنا

احسب نسبته في الدم للوقاية من الإصابة.. جدول الكوليسترول حسب العمر

لو مش قادر تصلي بسبب البرد.. 3 أعمال تعدل قيام الليل اغتنمها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 17-2-2024

مونديال 2026| نظام جديد لبطولة كأس العالم يستفز جماهير كرة القدم.. ما تفاصيله؟

قبل شهر رمضان 2024.. الداخلية تعلن خبرا سارا للمواطنين

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

لسبب غريب.. سيدة تهرب من المستشفى بعد إجراء جراحة في تركيا

شهية ورخيصة.. طريقة عمل كفتة البطاطس

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ