خارج الخدمة.. تعليق مثير من فرج عامر على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

علق المهندس فرج عامر على مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"كولر أدار مباراة الاهلي وشباب بلوزداد إدارة سيئة ، أخطأ في التشكيل ومصر علي موديست ، وموديست لم يفعل شيئ واحد في المباراة سواء سلبي او ايجابي ، التغييرات كانت متأخرة جدا ، وان كانت ايجابية عدا كهربا الذي دفع به في الدقيقة ٨٧ وهذا التصرف من موديست منتهي السلبية ، الأهلي كان خارج الخدمة خاصة في الشوط الثاني ، ويستثني من ذلك ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وطبعا نجم المباراة مصطفى شوبير".

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد بدون أهداف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فريقي يانج أفريكانز ‏التنزاني وميدياما الغاني.‏

