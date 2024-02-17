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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لآرسنال لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

أعلن مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل الفريق لمواجهة بيرنلي، اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعول أرتيتا على لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا في خط الهجوم، فيما يجلس ريس نيلسون ونكيتياه على مقاعد البدلاء رفقة محمد النني وجورجينيو.

وفيما يلي تشكيل المدفعجية:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل وكيويور

الوسط: رايس، هافيرتز وأوديجارد

الهجوم: ساكا، تروسارد ومارتينيلي

ويدخل الفريق اللندني المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المرتبة التاسعة عشرة بعدما اكتفى بحصد 13 نقطة.

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