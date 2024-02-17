تشيلسي يضرب مانشستر سيتي بهدف بالشوط الأول بقمة الجولة 25 للدوري الإنجليزي

انتهت احداث الشوط الأول ن مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم البلوز بهدف نظيف.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد حتى الأن رحيم ستيرلينج في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث حاليًا من (23 مباراة) بفارق نقطتين آرسنال صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: دوكو - ألفاريز - إيرلينج هالاند.

في المقابل، أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الذي سيلعب به مباراة مانشستر سيتي.

ويحتل حاليًا "البلوز" المركز الحادي عشر برصيد (34 نقطة) حيث يبتعد عن المنافسة على المقاعد الأوروبية.

تشكيل تشيلسي الرسمي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو - أكسيل ديساسي - بن تشيلويل - ليفي كولويل.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير.

خط الهجوم: بالمر - نيكولاس جاكسون - رحيم ستيرلينج.