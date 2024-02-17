مدفعية وصواريخ.. هبة جلال: التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية سببه الحرب على غزة|فيديو

قالت الإعلامية هبة جلال، إن التوتر الشديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة من تداعيات الحرب على قطاع غزة، حيث إن الاشتباكات شبه يومية بين المدفعية الإسرائيلية وصواريخ حزب الله.

وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "القتلى يسقطون يوميًا، وهناك تطورات مُثيرة للقلق منذ بداية الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وحتى اليوم لم يتوقف التوتر يوماً واحداً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وتابعت: "في خطابه أمس، تحدّث حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني عن التصعيد وصواريخ دقيقة ومخزون كبير من الصواريخ يملكه الحزب، حيث وصف هذا المخزون بأنها ترسانة، وأكد أن هذه الصواريخ ستستمر في استهداف الشمال الإسرائيلي والإسرائيليين طالما الوضع في قطاع غزة مستمر على ما هو عليه".