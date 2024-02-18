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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سأقاتلهم لآخر عمري.. مرتضى منصور يعلن أسماء أعدائه الثلاثة.. فيديو

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي هم أعدائه حتي الموت وأن معركته معهم ستستمر حتي آخر يوم في عمره ولن يتراجع ولن يعتذر لأحد منهم. 

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وإيقاف تنفيذ الحكم.

وكانت نيابة النقض أوصت - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس  2023، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

 

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