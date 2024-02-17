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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار استعمال الموبايل يوميا.. مخاطر خفية تهدد صحتك وحياتك

الموبايل
الموبايل

في عصرنا الحالي، أصبح الموبايل رفيقنا الدائم، نستخدمه للتواصل، والعمل، والترفيه، والتسوق، والعديد من الأنشطة الأخرى لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الاستخدام المفرط للموبايل قد يهدد صحتنا وحياتنا بمخاطر خفية.

أضرار صحية لاستخدام الموبايل وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا:

العيون: يؤدي النظر إلى شاشة الهاتف لفترات طويلة إلى إجهاد العين، وجفافها، وقصر النظر، وزيادة خطر الإصابة بأمراض العيون الأخرى.

النوم: يُعيق الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يُنظم النوم، مما يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم.

الدماغ: قد يُسبب الاستخدام المفرط للموبايل مشاكل في التركيز والذاكرة، ويُعيق عملية التعلم، ويُزيد من خطر الإصابة بأمراض الدماغ مثل الزهايمر.

فقدان الذاكرة
فقدان الذاكرة


الجسم: يُسبب استخدام الهاتف لفترات طويلة آلامًا في الرقبة والظهر، وضعفًا في عضلات اليد، وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

مخاطر اجتماعية لإدمان الموبايل:

العزلة: يُؤدي الاستخدام المفرط للموبايل إلى الانعزال عن العالم الحقيقي، وقلة التواصل مع العائلة والأصدقاء، والشعور بالوحدة.

الإدمان: قد يُصبح استخدام الهاتف إدمانًا يصعب التخلص منه، مما يُؤثر على العلاقات الاجتماعية، والعمل، والدراسة.

الأمان: قد يُعرض الاستخدام المفرط للموبايل للخطر، مثل التعرض للاحتيال والسرقة، أو حوادث المرور بسبب استخدام الموبايل  أثناء القيادة.

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