السجيني : بكره الصبح هاخد موقف في البناء المخالف اللي بالمقطم

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن هناك إجتماع يعقد غدا يشمل كل طلبات الاحاطة التي أتت من عدد من المحافظات بخصوص المباني الآيلة للسقوط بسبب المباني المخالفة " .



واصل خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :على سبيل المثال اثناء مناقشة طلب إحاطة بمشاركة المحافظ في تلك المحافظة تبين ان هناك برج في أحد المحافظات 12 دور رغم أن ترخيصه أرضي بدورين لحد مالبرج مال وسيبدا في السقوط على العمارات المجاورة وأنا بسال المسؤولين بدء من رئيس المدينة وحتى المحافظة مستني إيه ؟ هيردوا يقولوا عاملين خمسين محضر إزالة ومخالفات مباني وجنح وقرارات وبنيجي نهد يطلع تاني وهو تجسيد للواقع ".



أكمل : " منظومة العمران يجب إدراجها على الحوار الوطني لانها تحتاج لنفرة أو إنتفاضة".



منتقد الازالاات الجزئية قائلا : " مش فاهم يعني إيه إزالة جزئية ؟ والي بيعمل إزالة جزئية إما يعود لعدم قدرة وهذا لايليق والي مش عارف يقوم بدوره يستقيل أو فساد الازالة الجزئية ليست حلا هيرجع هيعمل قمان مسلح وسيعرض المبنى لخطر أكبر ".



واصل : الازالة الجزئية هي شرعنة لهذه المخالفات الامر معقد والمحليات ممكن ميكنش معاها حلول مؤسسية مش بس خارج الصندوق المخالفة عندما تحرر تتم بمعرفة المحليات أو الزراعة وهي الجهة والجهة تنفذ برجالة ومقاولين وعشان ننفذ محتاجين فلوس وقد لاتكون الامكانيات ".



وذكر أن من يقوم بالبناء المخالف بلطجي أو مسجل خطر يقيم المخالفة بغض النظر عن ذلك فأن الملف يحتاج وقفة كبيرة ومتعددة الفكر ولدينا رؤية وأفكار قابلة للتنفيذ ولكن يحتاج ذك لقرار مؤسسي بقناعه على أهمية وخطورة هذا الملف .



أتم : بكره الصبح هاخد موقف في البناء المخالف اللي في المقطم.. ولازم يتشال كله مش جزئيا. المواطن حتى الآن مش عارف ياخد رخصة للبناء داخل المدن