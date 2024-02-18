وزير قطاع الأعمال الأسبق: الشركات المنتجة للسكر لا تبيعه للمواطن مباشرة

قال الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس شركة الدلتا للسكر سابقا، معلقا على أزمة نقص السكر في الأسواق إنه إذا كانت هناك تصريحات متداولة لمسئولين أن مخزون السكر الاستراتيجي يغطي خمسة أشهر وأن هناك 250-300 ألف طن موجودة داخل المخازن فالسؤال ما هي المشكلة التي تعيق وصولها للمستهلك؟.

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لو فيه سكر متوفر ومتداول يبقى المشكلة فين؟ هل في التوزيع أم التداول أم ارتفاع الأسعار العالمية؟ المشكلة هي مشكلة توزيع حيث حصل انقطاع في سلاسل التوزيع المستقرة منذ سنوات طويلة".

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وأكمل: "الشركات المنتجة للسكر لا تبيع للمواطن بشكل مباشر، والتجار هم الذين يوزعون.. صناعة السكر في مصر قائمة على عدد شركات قليلة، وشركات التوزيع 4 فقط، والفجوة في استهلاك السكر بين الإنتاج المحلي والمستورد حوالي مليون طن.