ضبط مخابز مخالفة وتحرير محاضر في حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، برئاسة السيد دايرة وكيل تموين الدقهلية، عدة حملات مكبرة حرصا على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.



وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، حيث تشكلت الحملة برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة بنى عبيد.



وأسفرت عن ضبط الآتى ١٢ محضر نقص وزن بمقدار من ٩ : ٣٠جرام.، ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٢٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو، ٤ محاضر عدم وجود سجل تفتيش.، ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين.٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيةمحضر تجميع بطاقات تموينية، محضر عدم تمكين الحملة من أداء عملها.، محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل، ٢ محضر عدم وجود قائمة بيانات.، محضر تجميع ٤ شكاير دقيق بلدى مدعم. ، محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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