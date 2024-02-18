عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز مخالفة وتحرير محاضر في حملة تموينية بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية،  برئاسة السيد دايرة وكيل تموين الدقهلية، عدة حملات مكبرة حرصا على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.


وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، حيث  تشكلت الحملة برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة بنى عبيد.


وأسفرت عن ضبط الآتى ١٢ محضر نقص وزن بمقدار من ٩ : ٣٠جرام.، ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٢٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو،  ٤ محاضر عدم وجود سجل تفتيش.، ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين.٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيةمحضر تجميع بطاقات تموينية، محضر عدم تمكين الحملة من أداء عملها.،  محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل،  ٢ محضر عدم وجود قائمة بيانات.، محضر تجميع ٤ شكاير دقيق بلدى مدعم. ، محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

IMG-20240218-WA0005
IMG-20240218-WA0005
IMG-20240218-WA0004
IMG-20240218-WA0004
IMG-20240218-WA0003
IMG-20240218-WA0003
تموين الدقهلية بطاقات تموينية دقيق بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات مأمورى الضبط القضائى نظافة أدوات العجين وكيل المديرية مديرية تموين مخابز مخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

موضوعات متعلقة

مشهد مهيب.. تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها في الدقهلية

ترشيحاتنا

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

فيروس خطير .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

مصر تستعيد مجدها في صناعة الغزل والنسيج.. استيراد ماكينات بـ254 مليون دولار

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير ساحة الصراع ولا ترغب بالتهدئة

مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته اليوم لبحث جدول أعمال الملف الاقتصادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ