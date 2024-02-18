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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في الدورة الـ31 لجوالي الجامعات المصرية

فاز فريق جوالة جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى مسابقات الدورة الكشفية القمية ال٣١، التى أقيمت بجامعة طنطا، بمشاركة ١٣ جامعة مصرية، حيث حصلت الجوالة إينار محمد مسئولة الجوالات على جائزة القائدة المثالية.

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 وحصلت الجوالة مريم عبد القادر على جائزة المسامرة المثالية، وحصلت الجوالة حبيبة إبراهيم على جائزة الجوالة المثالية، وحصل الجوال أدهم إيهاب علي جائزة الجوال المثالى، وذلك على مستوى الدورة.

رافق فريق جامعة الإسكندرية مدربين المنتخب أ.مروان الحناوى، وأ.محمد على، وقام بالإشراف ا. سامح حموده أحمد مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وا. هند عليمى، وا. مروه جمال إشراف جوالين وجوالات.

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