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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ومسئولو الوزارة والمحافظة، حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد فى مستهل زيارته للمحافظة.

 قام وزير الإسكان بغرس نخلة بالحديقة، وذلك فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن حديقة 30 يونيو الترفيهية، تقع شمال مدينة الخارجة بمدخل المطار على مساحة 8 أفدنة، وتعد أحدث حديقة ترفيهية بالمحافظة، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم تزويدها بالألعاب الترفيهية لتكون متنفساً حضاريا للمواطنين، وتضم عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية وحمام سباحة وبها ركن بيئي على الطراز الواحاتي، ومسطحات خضراء ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية لزيادة وعي روادها ثقافيا وتاريخيا، كما تعكس الحديقة الهوية الواحاتية، وتُظهر التراث البيئي لمدينة الخارجة.

كما قام، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بغرس نخلتين فى حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.
 

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ازرع نخلة

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