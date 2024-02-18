خبير سياسات دولية: مصر تبذل جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون يحذران من خطورة أي تصعيد عسكري في رفح وتوسع الصراع إقليميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة و سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن موقف مصر ثابت ومحدد، وتواصل الدولة تقديم المساعدات الإنسانية ونقل المصابين لتلقي العلاج.

وأوضح أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية مخالف للقوانين الدولية، وإسرائيل تنتهتك الإنسانية، ولا تحترم الأديان، منوها بأن مصر تبذل جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية، وتواصل تقديم المساعدات عبر معبر رفح.