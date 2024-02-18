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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة الابتدائية ويشدد على اكتشاف المواهب

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة

أجرى  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ زيارة تفقدية لمدرسة كوبرى القبة الإبتدائية  التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية .

 

وحرص مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على متابعة الفصول التعليمية ومستوى الكتابة و القراءة لدى طلاب مرحلة رياض الأطفال ، وأبدى سعادته بمستوى الطلبة. 
 

كما تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  فصول بالصف الثانى الإبتدائي وحضر حصة اللغة العربية والرياضيات وناقش الطلاب حول مدى استفادتهم من التحصيل المدرسى بالمدرسة.

وأجرى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  حواراً مع المعلمين داخل الفصول الدراسية لمناقشة الاستراتجيات الحديثة فى التدريس وتطوير الأداء التدريسى ، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالعملية التعليمية ومتابعة تطوير الأداء التدريسى للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع ومناقشة السلبيات والمعوقات محاولة ايجاد حلول وفقا للامكانيات المتاحة .

 

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  ، الأنشطة التربوية داخل المدرسة ( رياضية_ فنية _ ثفافية) ، وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  ، على الإلتزام بضرورة اكتشاف المواهب فى جميع الأنشطة للارتقاء وتنمية مواهبهم داخل المدرسة من خلال  اكتشاف المعلمين لموهبتهم بما يساهم بالنفع والفائدة والارتقاء بالعملية التعليمية.

 

كما تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  حجرات الأنشطة والمكتبة والملعب داخل المدرسة ، وحرص مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  على متابعة كافة الرواكد بالمدرسة حرصا على سلامة وأمن أبنائنا الطلبة .

مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة
مدير تعليم القاهرة يتفقد مدرسة كوبري القبة

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