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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صلاح مغاوري: إسرائيل فشلت عسكريا واستخباراتيا داخل قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال الكاتب صلاح مغاوري، إنّ محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لضرب رفح الفلسطينية التي أصبحت مكتظة الآن بحوالى مليون ونص المليون مواطن فلسطيني، بمثابة ورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، بعد أن وضعت المقاومة شروطها للهدنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «هناك اخفاقات عديدة منيت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعدم تحقيق الأهداف التي وضعتها منذ بداية هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني».

وتابع: «كل طرف يضع شروطه ويضع الحدود القصوى حتى يتم التفاوض بشأنها، وما يحدث من تصريحات وتصريحات مضادة من الجانبين هو مسألة «عض صوابع» واستنزاف للطرف الآخر حتى يتوصل كل طرف الى ما يريد تحقيقه».

وأكمل: «قوات الإحتلال الإسرائيلي منيت بفشل ذريع على كل المستويات، سواء على المستوى الاستخباراتي أو العسكري داخل قطاع غزة، ولم تحقق الأهداف التي وضعتها لهذه الحرب باستثناء استهداف المدنيين وقتل أكثر من 29 ألف من المواطنيين الفلسطينيين معظم من النساء والأطفال، إلى جانب حوالى 69 ألف مصابين إصابات بالغة ولا يستطيعون العيش بسهولة».

إسرائيل غزة الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي إكسترا نيوز

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