ما هي أهمية مؤتمر ميونيخ للأمن؟.. السفير رخا أحمد حسن يوضح

أكد السفير رخا احمد حسن، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن مؤتمر ميونيخ للأمن من أهم المنتديات في العالم، مشيرا إلى أنه يشهد حضور بعض الرؤساء، وممثلي الحكومات في العالم، والخبراء.

وقال رخا أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ""صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن العالم الأن يشهد تحديات إقليمية ودولية، مؤكدا أن الأزمات تلاحق دول العالم، فكان لا بد من رؤى للخروج من الأزمات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد مجموعة من اللقاءات، من أجل العمل على الخروج من الأزمة التي تحدث في قطاع غزة