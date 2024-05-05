هل الجن السبب؟.. حمادة هلال يعلن تفاصيل جديدة عن إصابته في المداح 4

كشف الفنان حمادة هلال، كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع، والذي عرض خلال شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني من أهم الاعمال الفنية في مشواره الفني.

وأضاف حمادة هلال، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أنه تعرض للإصابة في أحد المشاهد وذلك بعد أن علق في واير، وجاء له ديسك وهذا الأمر اكتشفه بعد ذلك.

وتابع حمادة هلال، أن حاليا اخضع للعلاج وهذا الأمر ليس له علاقة بالجن وما يتردد في هذا السياق، مستدركا أن ظهور نجلي يوسف فى المسلسل جاء بعد طلب منه بالحاح.



