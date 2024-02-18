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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلعوا لابسين هدوم

ضبط العشيق في الدولاب.. خيانة زوجية تنتهي بصلح في النيابة

خيانة زوجية
خيانة زوجية

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل ربة منزل وزوجها وعشيقها بعد إجراء صلح بينهم ، وذلك علي خلفية واقعة خيانة زوجية بالقطامية .

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط سيدة وعشيقها بعد ما ضبطهما زوجها داخل غرفة نومه بمنطقة القطامية ، وذلك بعد تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من موظف بضبطه شاباً برفقة زوجته داخل مسكنه داخل دائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتم اقتياد الزوجة وعشيقها للقسم .

وتبين من التحريات، أنه أثناء عودة الزوج من عمله فوجئ بقيام زوجته بإغلاق الباب من الداخل فطرق الباب بقوة وعندما فتحت له الزوجة كانت فى حالة توتر، ولدى دخوله غرفة نومه فتح الدولاب ليجد شابًا بداخله.

كما تبين من التحريات، وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة والشاب وأنه كان يحضر لممارسة الرذيلة معها داخل الشقة حتى ضبطهما الزوج.

وكشف الفحص والتحري أن الزوجة وعشيقها كانا جالسين داخل الشقة مرتديين ملابسهما وجالسين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم بعد التصالح فيما بينهم .

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