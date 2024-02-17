عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون ترخيص .. إزالة طابقين في عقار مخالف بالمقطم | صور

العقار المخالف
العقار المخالف

قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرضى على مسطح ٣٠٠ م٢ للدور الواحد بالعقار الكائن فى القطعة ٧٨٧٧ بالمنطقة س بالهضبة العليا بحى المقطم .

وذلك لقيام مالك العقار بالبناء بدون ترخيص ، وتجاوز الأعمال المخالفة بالكامل قيود الارتفاع المقررة قانونًا مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه ، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له .

حى المقطم إزالة العقارات المخالفة الاجهزة التنفيذية البناء بدون ترخيص العقارات المخالفة بناء مخالف عقار مخالف محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بشرى لمحدودي الدخل|احجز قبل الجميع شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بأقل مقدم وقسط شهري

موضوعات متعلقة

تقدر بـ8 ملايين جنيه.. ضربة موجعة من الداخلية لمروجي المخدرات بالقاهرة والقليوبية

5 أشخاص يستدرجون سائق بدعوي شراء سيارة ويستولون على حقيبة الأموال

سقوط لص يسرق عدادات المياه من عقارات عابدين

القبض على شخص بالقاهرة يدير شبكة إنترنت بدون ترخيص

3 أشخاص يعتدون علي متسول بالسلاح لافتراشة حديقة في مدينة نصر

ضبط عاطل بالقاهرة انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين

بياخدوا فلوس لعمل السحر.. سقوط دجالة وأعوانها في مدينة نصر

قضية جديدة للتنقيب عن الآثار متهم فيها 9 أشخاص| تفاصيل

ترشيحاتنا

شكري: نحذر من عواقب العمليات العسكرية في رفح وأضرارها على أمن الشرق الأوسط

وسط وحشية وعنف الشرطة.. آلاف المتظاهرين يحتجون أمام منزل نتنياهو ويهتفون بإقالته|شاهد

الدولة تدرس عروضا استثمارية ضخمة.. الوزراء: ستضبط أسعار السلع وتوفر مدخلات الإنتاج

رئيس البرلمان الفلسطيني: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتدعي كذبا على مصر

أين حقوق الإنسان؟.. أبو العينين منفعلا : سكان غزة في سجن كبير والاحتلال يقتل الأطفال

واقعة مثيرة|الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ذئب نهش 3 أطفال قبل مطاردته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار استعمال الموبايل يوميا.. مخاطر خفية تهدد صحتك وحياتك

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

ساعدوني.. مصطفى كامل يحضر لعقد جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين

فيديو

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

مفاجأة .. زيادة أجور القطاع الخاص في هذا الموعد |فيديو

قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ