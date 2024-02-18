عماد الدين حسين: مشاركة مصر بالعدل الدولية تسهم فى فضح جرائم الاحتلال

قال الكاتب عماد الدين حسين، إن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، تطور مهم ومرضٍ للشعبين المصري والعربي.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر خاضت مع إسرائيل العديد من الحروب، وتعرضت للكثير من جرائم الحرب، وهذا يسهم في فضح جرائم الكيان المحتل بحق قطاع غزة.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مصر لم تكن وصيفًا بين إسرائيل وفلسطين، ولكن مصر دائمًا ما تدعم القضية الفلسطينية بكل الطرق، سواء السياسية أو المعنوية.

وأكد مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.