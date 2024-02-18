عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: مشاركة مصر بالعدل الدولية تسهم فى فضح جرائم الاحتلال

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الكاتب عماد الدين حسين، إن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، تطور مهم ومرضٍ للشعبين المصري والعربي.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر خاضت مع إسرائيل العديد من الحروب، وتعرضت للكثير من جرائم الحرب، وهذا يسهم في فضح جرائم الكيان المحتل بحق قطاع غزة.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مصر لم تكن وصيفًا بين إسرائيل وفلسطين، ولكن مصر دائمًا ما تدعم القضية الفلسطينية بكل الطرق، سواء السياسية أو المعنوية.

وأكد مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

عماد الدين حسين مصر المرافعة محكمة العدل الدولية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

ترشيحاتنا

أحمد سمير: هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة

توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه.. إلى أين سيصل؟

فضل ليلة النصف من شعبان .. أسرارها وماذا قال عنها القرآن والسنة؟

مدبولي: نعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لزيادة المعروض من السلع الأساسية

«حماس» فكرة لا يمكن وأدها|الاتحاد الأوروبي يكشف العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ