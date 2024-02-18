مركز سقارة ينظم الأسبوع الأول لدورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، 3 دورات تدريبية تشمل الأسبوع الأول لدورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ،ودورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى دورة لغة انجليزية.

وتستهدف دورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلي البرامج والاداء في اطار برامج التنمية المحلية المطورة)" والتي ينفذها المركز خلال أسبوعه الـ28 اليوم الأحد، 45 متدرباً من مديرى ومسئولى التخطيط بالديوان والمراكز والوزارة، ويتم التدريب من خلال برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة و اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.

وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إلى أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة ستتناول برامج التنمية المحلية ، واهمية تطويرها ، ومقدمة عن برامج التنمية المحلية المطورة،و برنامج التنمية الاقتصادية المحلية،و التنمية الحضرية والريفية،و برنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة،و برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية،كما ستتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية عن ورش عمل تطبيقية على برامج الإدارة المحلية والدعم الفنى و تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية،و تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية،و التنمية الحضرية والريفية.

وقال اللواء هشام أمنه، أن دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمى بالوزارة، ويستفيد منها 21 متدرب، مؤكداً أن الدورة تركز على العمل فى بيئه النظم وحالات استخدامها، والتعريف بالعلاقات المكانيه وكيفية تطبيقها، والتحليلات المكانية والإحصائى، كما تتضمن الدورة تنفيذ عدة ورش عمل حول مهارات وتبادل خبرات، وحالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وجمع البيانات ميدانيا وتأهيل البيانات الوصفية، وتطبيقات جمع البيانات، والتطبيقات المساعدة لجمع وتدوال البيانات المكانية المكانية " sw maps ".



ونوه وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الأسبوع الثانى على التوالى لدورة اللغة الانجليزية ، والتي يستفيد منها 28 متدرب مشيرا الى يولى أهمية خاصة بتدريب العاملين بالمحليات لخلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة تكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول إبتكارية تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل وقيادة عملية التحول والتغيير بالادارة المحلية ، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .