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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس أنيقة.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها رفقة أصدقائها

ريهام أيمن
ريهام أيمن

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة اصدقائها.

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وتألقت ريهام أيمن، حيث ظهرت مرتدية جيب قصيرة باللون الاسود، ونسقت معها بلوزة أوف شولدر باللون الأسود أيضا لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك البيج البيج يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ريهام أيمن

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