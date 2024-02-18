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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل صدمه قطار في المنيا

قطار صورة أرشيفية
قطار صورة أرشيفية

لقى عامل مصرعه  أثناء عبوره احد المزلقانات  بالمنيا حيث صدمه القطار وتم نقل الجثه إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث اصطدام قطار بشخص بأحد مزلقانات السكة الحديد بمدينة المنيا وأسفر الحادث عن مصرع الشخص أسفل عجلات القطار وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. 

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وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور الي مكان الواقعة وتبين مصرع هاني. ع. و47  سنه عامل وبه عدد من الإصابات التي أدت الي وفاته بعد أن صدمة احد القطارات بالقرب من قرية زهرة وتم نقلة الي المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وكشف التقرير الطبي أن الوفاه نتيجة حادث اصطدامه بجسم صلب مما أدى إلى بتر في الطرفين السفليين ونزيف داخلي وخارجي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 
 

اجهزة الامن أسفل عجلات القطار اسفل عجلات الأجهزة الأمنية بالمنيا لمستشفى

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