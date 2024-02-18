بوتين: العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أصبحت مسألة حياة أو موت

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت مسألة حياة أو موت، وهو تأكيد من قبل بوتين أن هذه العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع الأهداف التي تريدها روسيا.

وأضاف مشيك، خلال رسالة على الهواء، أن بوتين أبقى باب الحوار والمفاوضات مواربا للغرب، حيث أكد بوتين أن بلاده مستعدة للمفاوضات، لكنه وضع علامة استفهام حول هل كييف هي التي تريد هذه المفاوضات أم لا؟، موضحا أن بوتين أشار إلى أن روسيا على الرغم من وجود عملية عسكرية إلا أنها عملت خلال الفترة الماضية على حل المسألة سلميا وعبر الدبلوماسية، إلا أن كييف هي من ترفض هذا الأمر.

وتابع أنه بعد سيطرة روسيا على بعض المدن المهمة، تغير الموقف الروسي تجاه أوكرانيا وأصبح لدى القادة الروس ثقة أكثر بأن هذه الأهداف التي وضعوها في 24 فبراير 2022 سيتم تحقيقها.