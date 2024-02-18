زوارق حربية إسرائيلية تستهدف المناطق الساحلية بقطاع غزة

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في مدينة رفح الفلسطينية، إنّ المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لازالت في تصاعد مستمر، والاحتلال يرتكب يوميا مجازر بحق الفلسطينيين عبر القصف المستمر من الطائرات الحربية وقصف المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي قطاع غزة.

وأضاف "جبر"، في جولة المراسلين مع الإعلامي حساني بشير، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف المناطق الساحلية بقطاع غزة على نحو عشوائي، وشهد القطاع الليلة الماضية وصبيحة اليوم الأحد عدوانا كثيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت المحافظة الوسطى والعشرات من المنازل هناك.

وتابع، أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء أكثر من 60 شهيدا وإصابة العشرات في المحافظة الوسطى، وهناك العشرات من الشهداء والمصابين الذين سقطوا في الجنوب بمدينة خان يونس ورفح إثر غارات مستمرة من الطائرات الحربية الإسرائيلية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، حيث قصفتها ودمرتها فوق رؤوس ساكنيها.

